BALLABIO RINUNCIA ALLE LUMINARIE, IL RISPARMIO VA A BAMBINI E ANZIANI

Data pubblicazione 24 Novembre 2022

BALLABIO – In occasione del Natale 2022 il Comune di Ballabio ha deciso che le somme che avrebbe dedicato all’accensione delle luminarie andranno invece ad incrementare i fondi per la spesa e gli aiuti nel Sociale, in particolare per bambini e anziani del paese con maggiori stanziamenti per i progetti in essere.

Il motivo è da ricercare nell’ormai noto rincaro dei costi energetici: il cosiddetto “caro bollette”. Infatti, così come per il Municipio i costi dell’energia elettrica sono triplicati negli ultimi mesi, anche per tanti cittadini quello che ci aspetta potrebbe essere un Natale di sacrifici e rinunce a causa dei costi delle bollette.

In un anno così difficile dal punto di vista economico, l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno chiedere a commercianti, professionisti, aziende e artigiani, di sostenere nuovamente il costo delle luminarie pubbliche, così come avvenuto negli scorsi anni dove grazie alla loro grande generosità era stato possibile dare vita ad un’atmosfera Natalizia di grande impatto.

Tuttavia, per non privare completamente il Paese del tipico clima Natalizio, la Giunta Comunale ha deliberato in merito ad un’installazione di luminarie limitata agli ingressi di Ballabio e al parco della Villa Comunale dove verranno posizionati degli alberi luminosi Natalizi, a spese del Comune.

“Un Natale con meno luminarie, ma ugualmente scintillante grazie allo spirito natalizio che, ne siamo certi, albergherà nei cuori di tutti i ballabiesi” commenta l’amministrazione.