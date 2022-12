‘CON LA ZAMPOGNA SOTTO IL BRACCIO’ ARRIVANO GLI AUGURI DELLA FUCINA. EVENTO MUSICALE GIOVEDÌ 8 DICEMBRE A BARZIO

Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

BARZIO – È con una serata dedicata alla zampogna che La Fucina – Associazione Culturale APS porterà gli auguri per le imminenti festività alle comunità di Barzio e Cremeno ed agli oltre 70 soci. “Le molte attività organizzate quest’anno sono state seguite con interesse – ricorda il direttivo della giovane associazione – e vogliamo in questo modo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia”.

Ospite de La Fucina il maestro Alessio Benedetti per parlare di pive e della loro tradizione legata al Natale. Non mancherà, ovviamente, un momento musicale, un piccolo concerto tenuto dallo stesso maestro cortenovese.

L’appuntamento, aperto a tutti e ad ingresso libero, è per giovedì 8 dicembre alle 21 a Palazzo Manzoni, sede del Comune e della Biblioteca di Barzio.

La stessa sera La Fucina aprirà il tesseramento 2023: chi lo volesse potrà così diventare socio o rinnovarne l’adesione per il nuovo anno. “La quota associativa di 15 euro è un modo per sostenere le attività dell’associazione e dà diritto a partecipare agli eventi pianificati appositamente per i soci” spiegano i volontari, che stanno già lavorando a diverse attività da mettere in calendario nella prima parte del nuovo anno e che verranno presto annunciate.