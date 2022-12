TERMOSTUFE A PELLET, UN SISTEMA DI QUALITÀ PER UN RISCALDAMENTO GREEN A 360 GRADI

Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

Se state cercando un sistema di riscaldamento che sia allo stesso tempo innovativo, ma anche conveniente e in totale rispetto dell’ambiente, le termostufe a pellet fanno al caso vostro. Rivolgendovi a un leader del settore come Stufe a Pellet Italia, azienda 100% italiana con sede in provincia di Venezia, avrete delle soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate che assicurino un cospicuo risparmio in bolletta, ma non solo. L’azienda top dell’ambito dei riscaldamenti, vi offre termostufe a pellet a prezzi di fabbrica ed impianti impeccabili, sia sotto il profilo dell’efficienza, che anche per quanto concerne design ed il fattore estetico. Stufe a Pellet Italia propone tante soluzioni con stufe idro o ad aria, ognuna adatta a un determinato ambiente. Vediamo insieme quali sono i vantaggi delle stufe a pellet idro, nonché perché vale la pena scegliere questo tipo d’impianto di riscaldamento per i propri spazi domestici, commerciali, industriali o professionali.

Stufe a pellet idro, le caratteristiche

Tra i 16 modelli offerti da Stufe a Pellet Italia vi sono quelli “idro”. Proprio come gli altri impianti in catalogo, anche questa tipologia di stufa ha la certificazione ambientale garantita a 4 stelle, così come previsto nei dettami del Decreto Ministeriale 186 del 2017, che prevede una serie di requisiti e limiti su rendimenti ed emissioni. Le termostufe a pellet idro, in particolare, sono quelle che sfruttano l’acqua calda. Infatti, si collegano all’impianto di riscaldamento esistente di casa e vanno a riscaldare i radiatori riuscendo a erogare tanto calore con bassi consumi. Dunque, assicurano il riscaldamento dell’ambiente domestico (e non) e sono in grado di riscaldare l’acqua per l’uso quotidiano. Scegliendo infatti una termostufa con potenza superiore ai 25 Kw avrete la possibilità, non solo di riscaldare casa con l’impianto, ma anche di produrre l’acqua calda sanitaria per tutti gli usi più comuni. Tra i modelli principali di stufe a pellet idro della società veneziana, vi sono:

Vulkano fino a 30 kW;

Asia fino a 28 kW;

Italia , Manhattan , New York fino a 25 kW;

Siberia Idro fino a 15 kW.

Tutti i vantaggi di Stufe a Pellet Italia

Oltre alla tutela ambientale, grazie alla certificazione 4 stelle garantita dal rispetto delle normative, Stufe a Pellet Italia offre ai suoi clienti anche una serie di servizi. Ad esempio, assicura diverse soluzioni di pagamento, come quello a rate tramite Soisy o Scalapay (due noti marketplace tra privati), nonché quelli con bonifico bancario, in contanti alla consegna, con carta di credito o debito. Inoltre, la spedizione è gratuita in tutta Italia e la consegna avviene entro un massimo di 4 giorni lavorativi, una volta formalizzato il pagamento. In caso di dubbi, è possibile contattare gli esperti qualificati di Stufe a Pellet Italia e ottenere un’assistenza personalizzata via email o via telefono: in pochi minuti riceverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per scegliere il tipo di modello di stufa a pellet più adatto alle vostre esigenze. Ricordate che, senza intermediari, e quindi comprando direttamente dal sito ufficiale di Stufe a Pellet Italia, avrete prezzi vantaggiosi. La vostra termostufa a pellet diverrà ancor di più un vero affare, se accederete anche agli sconti previsti dai bonus statali.