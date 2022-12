BARZIO, CHIUSA PER PRUDENZA LA CAPANNA DEL NATALE

Data pubblicazione 7 Dicembre 2022

BARZIO – Chiusa in queste ore, con dei ben visibili nastri segnaletici, la capanna del Natale che ogni inverno viene posata nella piazza principale di Barzio.

Il ricovero viene proposto ogni anno dall’Associazione Le Contrade e diviene punto di riferimento per le iniziative invernali, ad iniziare dalle ‘Corti’ ma anche per accogliere il presepe o per distribuire bevande calde in altre occasioni di convivialità natalizia.

Tuttavia, a seguito della recente attenzione dell’amministrazione comunale verso il rispetto delle norme di sicurezza – e che ha portato i contradaioli ad annullare l’atteso evento dell’8 dicembre – si è reso necessario “fascettare” la capanna, un provvedimento di prudenza per evitare che passanti o bambini possano incappare in conseguenze impreviste.

Nelle immagini la capanna, chiusa, questa mattina, e come appariva fino a martedì.