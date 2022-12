STUDENTE DI CREMENO PROGETTA LA ‘BANDIERA VERDE PARCHI E FORESTE’

Data pubblicazione 12 Dicembre 2022

CREMENO – Il 9 dicembre scorso è stata consegnata la prima BANDIERA VERDE Parchi e Foreste FERFA© al Comune di Fagnano Castello (CS); a breve il riconoscimento verrà consegnato ad altri Comuni d’Italia. L’idea nasce da un progetto grafico dello studente di Cremeno che frequenta il terzo anno dell’Istituto P.A. Fiocchi di Lecco Nicola Alì (in centro nella foto di copertina).

Come la sorella Bandiera Blu pensata per le spiagge, la Bandiera Verde Parchi e Foreste FERFA mira a valorizzare soprattutto i territori montani che hanno necessità di essere sostenuti sia per la loro ricchezza in biodiversità che per il fatto che proprio dalla corretta gestione dei territori montani si ha la salvaguardia dei territori a valle. Il progetto Bandiera Verde Parchi e Foreste Ferfa è un riconoscimento di politiche ecosostenibili e si integra con la nuova strategia forestale Europea che mira a garantire la multifunzionalità delle foreste anche come alleati essenziali nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

La Bandiera verde è un riconoscimento nazionale, istituito dalla Federazione Rinascita forestale e Ambientale (FERFA) nel 2022 in occasione dei 200 anni dall’istituzione del Corpo forestale dello Stato, e che a partire dal 2022 verrà assegnato ogni anno a quegli Enti (Comuni, Province, Regioni, Enti Parco, Riserve, Comunità Montane e Isolane…) che ne facciano richiesta e che rispettino determinati requisiti relativi alla gestione sostenibile del patrimonio “Verde”.

Il progetto Bandiera Verde si integra con la Green Economy incentivando la sostenibilità ecologica e con la nuova strategia forestale Europea che mira a garantire la multifunzionalità delle foreste indispensabili alleati essenziali nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, favorendo lo sviluppo di azioni concrete atte ad aumentare la quantità e la qualità delle foreste in Italia e in Europa.