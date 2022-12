FONDO/IL VALSASSINESE AKSEL ARTUSI CONVOCATO ANCORA IN NAZIONALE

Data pubblicazione 14 Dicembre 2022

PRIMALUNA – Seconda convocazione consecutiva in azzurro per il valsassinese Aksel Artusi nella Coppa Europa di sci di fondo, questa volta per le gare in programma in Austria a St. Ulrich am Pillersee. Sabato una sprint in tecnica classica e domenica una individual distance in ‘libera’.

Obiettivo per il giovane atleta di Primaluna fare esperienza e crescere ulteriormente, dopo gli ottimi risultati delle ultime due settimane.

RedSpo

.

LEGGI ANCHE: