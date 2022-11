FONDO, SUPER AKSEL ARTUSI: IL VALSASSINESE TERZO NELLA ‘SPRINT’ A LIVIGNO

Data pubblicazione 26 Novembre 2022

LIVIGNO (SO) – Aperta la stagione invernale della Coppa Italia Rode di sci di fondo.

A Livigno, con sole e temperature intorno allo zero, quasi 400 concorrenti con molti stranieri in gara.

Davvero super la prestazione del nostro Aksel Artusi, valsassinese in forza allo Sporting Livigno che si è classificato al terzo posto nella “sprint” tra gli Junior.

Nono tempo in qualifica (su 170 iscritti), Artusi vince i quarti di finale quindi anche la semi; in finalissima si piazza sul podio dietro solamente ai due tedeschi Weherl e Keck, primo italiano e primo della classe 2004 – visto che chi lo preceduto ha un anno in più.

Aksel oltretutto ha dovuto superare una qualifica davvero difficile, perché sui 170 al via soltanto 30 potevano avanzare alla fase successiva.

RedSpo