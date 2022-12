FRANA, DALLA REGIONE SPOT PER LA VALSASSINA. MAGONI: “SOSTENIAMO IL TURISMO, SCIAMO A BOBBIO-VALTORTA”

Data pubblicazione 14 Dicembre 2022

MILANO – “Ho contattato personalmente Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb, Imprese turistiche barziesi, società che gestisce piste e impianti di risalta dei Piani di Bobbio e Valtorta, dando la mia totale disponibilità a promuovere ed amplificare la destinazione Valsassina su tutti i canali social e media di Regione Lombardia. Stiamo parlando di una destinazione molto importante delle montagne lombarde, con piste bellissime e paesaggi naturali mozzafiato. Ringrazio gli amministratori locali e gli operatori di settore che mi hanno segnalato prontamente il disagio che sta vivendo il territorio. La frana non fermerà il turismo”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in seguito alla frana sulla Lecco-Ballabio, con la conseguente chiusura della strada ed evidenti disagi per utenti e turisti.

“I primi dati sul turismo montano in Lombardia parlano di tutto esaurito ovunque – dice Lara Magoni – e i Piani di Bobbio e Valtorta hanno tutte le carte in regola per attrarre sciatori e turisti in gran numero, grazie a strutture all’avanguardia, una moderna cabinovia che porta da Barzio a quota 1.700 metri, 4 seggiovie e 3 skilift che servono 35 chilometri di piste. Il valore aggiunto è la notevole vicinanza a Milano e al suo hinterland, con migliaia di turisti che possono godere delle bellezze di piste che consentono di sciare a tutti, dai principianti a sciatori esperti che possono cimentarsi in percorsi impegnativi”.

“Invito quindi gli amanti della neve – prosegue l’assessore – a raggiungere i Piani di Bobbio e Valtorta e tutte le altre splendide località turistiche della Valsassina per una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Sono convinta che non sarà un percorso stradale più lungo a fermare gli appassionati della neve a raggiungere la Valsassina”.

“Ho sciato spesso – conclude l’assessore regionale – sulle piste dei Piani di Bobbio e di Valtorta, comprensorio unico al confine tra le provincie di Lecco e Bergamo. Pur avendo girato il mondo come campionessa di sci, lì mi sono sempre divertita parecchio, anche per la grande capacità di preparare le piste, sempre in ottime condizioni. Ecco perché raggiungerò i Piani di Bobbio quanto prima per una bella sciata con gli amici: la frana e qualche minuto in più in auto non mi fermeranno di certo”.