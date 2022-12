QUESTA SERA A CORTENOVA L’OMAGGIO IN MUSICA A GIOVANNI BELLOMI

Data pubblicazione 17 Dicembre 2022

CORTENOVA – Tradizionale concerto in memoria di Giovanni Bellomi questa sera, sabato, nella parrocchiale dei SS Gervaso e Protaso, alle 20:30.

Si tratta della sedicesima edizione del “Concerto per un Amico”, in ricordo dell’illustre concittadino (ingegnere, scienziato, docente, ricercatore), stroncato da una grave malattia nel 2004, quando aveva appena 41 anni. Viene ricordato per i suoi studi di fisica, matematica ed ingegneria elettronica che gli sono valsi un posto di rilievo all’Università della California a Santa Barbara nonché interesse internazionale per le sue ricerche. Il Comune di Cortenova gli ha intitolato 10 anni fa le scuole elementari del paese.

Questa sera si esibiranno al violino Gilles Apap e Alfredo Oyaguèz Montero al pianoforte che eseguiranno brani di Mozart, Gershwin, Bàrtok e Brahms.

RedCor

