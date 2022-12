PASTURO, INDAGINI IN CORSO: ALL’ORIGINE CORTO CIRCUITO NELLA MINICAR? IMPRESSIONANTI IMMAGINI DELL’INCENDIO NELLA NOTTE

Data pubblicazione 18 Dicembre 2022

PASTURO – Ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri sul rogo che questa mattina in un momento tra le tre e le sei ha distrutto quattro autoveicoli a Baiedo.

Fonti non ufficiali confermano che l’ipotesi prevalente sulle cause dell’incendio sarebbe quella di un cortocircuito nell’impianto elettrico di una delle auto coinvolte; dai video venuti in possesso della redazione di VN – filmati che vi proponiamo di seguito in questa pagina – le fiamme sembrerebbero essere partite dalla microcar, della quale non resta praticamente più nulla.

