WOLFGANG ZERER. UN ALTRO CELEBRE PROFESSORE PER LA MASTERCLASS ESTIVA DELLA RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE

Data pubblicazione 3 Gennaio 2023

BARZIO – Sarà Wolfgang Zerer a tenere la Masterclass nella edizione 2023 della Rassegna Organistica Valsassinese. Celebrata con enorme successo di pubblico la 50esima edizione nell’estate scorsa, come ormai da tradizione il Capodanno è l’occasione per annunciare il docente che per una settimana proporrà lezioni di livello avanzato approfittando dell’eccellente organo Mascioni op.1016 ospitato nella chiesa parrocchiale di Barzio.

Zerer, tedesco di Passau, è docente nel celebre istituto per la Musica Antica di Basilea in Svizzera, la Schola Cantorum Basiliensis, una vera e propria università di ricerca per la prassi della Musica Antica. A Barzio la sua Masterclass verterà su Johann Sebastian Bach e sulla scuola organistica della Germania del nord ed è in calendario dal 22 al 25 agosto.

Per Zerer è una prima volta alla Rassegna Organistica Valsassinese e la sua partecipazione va a impreziosire ulteriormente la kermesse che già può vantare nei suoi cartelloni importanti docenti e concertisti della scena internazionale quali i professori Ludger Lohman e Ben van Oosten, il decano Giancarlo Parodi, i talentuosi Nathan Laube e Maxime Patel, il celeberrimo Wayne Marshall, ma anche gli italiani Lorenzo Ghielmi, Enrico Viccardi e Alessio Corti apprezzatissimi all’estero o l’enfant prodige Gabriele Agrimonti.

“I tanti appassionati della Rassegna, che da anni seguono i nostri concerti con passione e competenza e per questo non smetteremo mai di ringraziarli, noteranno subito che la Masterclass non si terrà a Ferragosto ma la settimana successiva – rivela il direttore artistico Daniele Invernizzi -. Questo perché già due anni fa, quando proponemmo al maestro Zerer la nostra settimana di studi, quella era l’unica sua disponibilità tra molti altri impegni”.

Nato a Passau (Germania) nel 1961, Wolfgang Zerer ricevette le prime lezioni dall’organista della Cattedrale di Passau, Walther Schuster. Nel 1980 iniziò a frequentare la Hochschule für Musik und darstellende Kunst a Vienna (Austria), studiando organo con Michael Radulescu, direzione con Karl Österreicher e più tardi clavicembalo con Gordon Murray, oltre alla musica sacra. Ha proseguito gli studi con Ton Koopman per due anni ad Amsterdam e a Stoccarda con Ludger Lohmann (organo e musica sacra). Ha vinto numerosi premi in diversi concorsi, tra i quali quelli di Bruges nel 1982 e Innsbruck nel 1983. Dopo aver insegnato a Stoccarda e Vienna, nel 1989 è stato nominato Professore di Organo presso la Hochschule für Musik und Theater di Amburgo; insegna anche al Conservatorio di Groningen (Olanda). Wolfgang Zerer si è esibito in concerti e master-classes quasi ovunque in Europa, Israele, Stati Uniti d’America, Giappone e Corea del Sud. L’elenco delle sue registrazioni comprende musica organistica di Matthias Weckmann, J.S. Bach e Max Reger.

C.C.