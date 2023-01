FONDO: SECONDO BRONZO PER ARTUSI IN 2 GIORNI, A UN NULLA DALL’ARGENTO. SCATTA LA CONVOCAZIONE MONDIALE

Data pubblicazione 15 Gennaio 2023

VAL DI FIEMME (TN) – Oggi seconda giornata dei campionati italiani Giovani di sci di fondo, una 10 km in tecnica libera con ben 4 giri del durissimo e selettivo tracciato della pista di Lago di Tesero e tutte le salite proposte al recente Tour de Ski da ripetere quindi per 4 volte.

Grande gara di Aksel Artusi che stupisce proprio per le condizioni non proprio adatte alle sue caratteristiche – con salite lunghe, rese ancor più dure dalla neve totalmente sfarinata dai continui passaggi degli atleti delle varie categorie.

Il valsassinese parte convinto, molto convinto, e per circa metà gara è addirittura in testa; deve poi cedere al forte ritorno del finanziere delle Fiamme Gialle Ghio ed è infine beffato anche per l’argento per soli quattro decimi dall’atleta delle Fiamme Oro Carollo, vincitore del titolo di sabato. Da notare che tra i primi 5 classificati l’unico “civile” era proprio Artusi.

Argento sfumato per un nonnulla per il giovanissimo di Primaluna, ma rimane la grande prestazione e a fine gara la conferma della convocazione per i mondiali Juniores in Canada a Whistler Mountain in programma dal 28 gennaio al 4 febbraio.

RedSpo

.

IERI LA PRIMA MEDAGLIA DI BRONZO: