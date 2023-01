OGGI, DIECI ANNI FA SU VN: ASSALTO ALLA TENSOSTRUTTURA DI BARZIO, SOCCORSO ALPINO, ALLE BETULLE SI SCIAVA…

Data pubblicazione 18 Gennaio 2023

VALSASSINA – Ebbene sì, siamo così “vecchi” (professionalmente) che non solo il 18 gennaio di 10 anni fa VN esisteva già, ma anzi stava per compiere, di quei tempi, i suoi primi 4 anni.

Di cosa si parlava, appunto in quella giornata di inizio 2013? Con l’utilizzo del nostro archivio cronologico – disponibile in home page, in basso nella colonna di destra, scopriamo che tra i temi di allora c’era la consueta cronaca con un blitz notturno contro il baretto della tensostruttura vicino alla Provinciale a Barzio (gestito in quel momento dal ballabiese Alessandro Gatto) e con il bilancio degli interventi in quota del Soccorso Alpino – attorno ai 280 all’anno ma in quel caso (2012) con un triste primato di ben 36 persone morte in incidenti montani.

Ma c’era spazio pure per lo sci, con l’Alta Valle dove ai tempi “Una nevicata non abbondante ma a quanto pare sufficiente” permetteva di poter aprire gli impianti del Pian delle Betulle.

E ancora, si pianificava lo spettacolo del duo comico Ale&Franz il cui ricavato sarebbe stato poi devoluto alla Comunità pastorale “Maria Regina dei Monti” e alla Cooperativa Sociale “Le Grigne”.

