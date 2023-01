ALTOPIANO: ALTRI DIECI ANNI DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

MOGGIO – I quattro Comuni dell’Altopiano valsassinese rinnovano la gestione associata della Polizia Locale. Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio hanno sottoscritto la nuova convenzione, proseguirà così fino almeno al 2032 la collaborazione già in corso dal 2016 sulle competenze di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria, funzione ausiliaria di pubblica sicurezza e formazione.

L’ufficio unico intercomunale di Polizia Locale, denominato “Altopiano Valsassina”, conserva la sede operativa presso il Comune di Moggio, sebbene nel frattempo l’ufficiale al comando non sia più alle dipendenze del Comune di Moggio bensì del municipio di Barzio.

L’accordo prevede che i Comuni garantiscono reciprocamente il personale necessario, pur nel rispetto delle singole disposizioni contrattuali, e lo svolgimento in forma associata e coordinata degli agenti. La convenzione garantisce nei quattro Comuni l’omogeneità di competenze e l’uniformità dei comportamenti, così come regolamenti, procedure sanzionatori, ma anche uniformi, distintivi, mezzi e strumenti operativi in dotazione.

Per quanto riguarda le spese della struttura unificata di Polizia Locale, la ripartizione avviene in base al numero di residenti, popolazione villeggiante e rete viaria di ciascun Comune. A Cremeno e Barzio spetta l’impegno maggiore, rispettivamente il 37,10% e il 36,10%, Moggio contribuisce per il 14,8% e Cassina per il 12%.

I proventi delle sanzioni e gli introiti derivanti vengono versati alla tesoreria del Comune di Moggio in quanto capo convenzione, e successivamente ripartiti proporzionalmente in base alla suddivisione delle spese comuni.

RedAlt