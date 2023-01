COMUNITÀ MONTANA: 400.000 EURO DA REGIONE LOMBARDIA

Data pubblicazione 25 Gennaio 2023

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il riparto dei fondi per il funzionamento delle 23 Comunità Montane della Lombardia, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro, con un incremento di un milione rispetto alla precedente annualità.

“Si conferma l’attenzione di Regione Lombardia per le Comunità Montane – spiega l’assessore competente – che, oltre alle loro funzioni, ne svolgono ulteriori, conferite proprio dalla stessa Regione, in materia di impianti di risalita e di esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, di mercati all’ingrosso, di sviluppo della mobilità ciclistica, di procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale. E, ancora…”.