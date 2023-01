UN VALSASSINESE AI MONDIALI DI FONDO: AKSEL ARTUSI SFORTUNATO, “BECCA” LA BATTERIA-TOP ED ESCE AI QUARTI

Data pubblicazione 29 Gennaio 2023

WHISTLER MOUNTAIN (CAN) – L’atleta di Primaluna Aksel Artusi ha corso ieri la Sprint ai Mondiali di fondo Under 20 in corso in Canada.

Una qualificazione complicata per tutti gli azzurri, che sono passati solamente in tre; il nostro portacolori esce ai quarti di finale, ”sfortunato“ nell’aver beccato la batteria di gran lunga più veloce.

IN COPERTINA Artusi in gara in Canada

A DESTRA l’allenamento dei giovani azzurri

Per il giovane valsassinese un 24° posto finale “che sicuramente non lo soddisfa – commenta il padre Luca Artusi (col figlio nella foto a sinistra)– ma che per chi conosce il livello di certe manifestazioni non è da buttare, tantomeno al primo anno da U20″.

Domani la 20 km Mass start, per la quale al momento deve essere ancora deciso chi correrà. Nei programmi iniziali, Aksel avrebbe dovuto gareggiare nella 10 km e rimane un’incognita questa gara.

RedSpo