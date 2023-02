FONDO/AKSEL ARTUSI AI MONDIALI IN CANADA: GARA “DA GRANDE TRA I GRANDI”

Data pubblicazione 3 Febbraio 2023

WHISTLER MOUNTAIN (CAN) – Grande gara del valsassinese Aksel Artusi ai Mondiali di sci di fondo Under 20 sulla 10 km individuale in tecnica libera.

Per il ragazzo di Primaluna un 12° posto finale correndo da “grande” tra i grandi. Sempre nelle primissime posizioni ad ogni intertempo, riesce a rimanere nei posti che contano nonostante il recupero di atleti più navigati che comunque partivano tutti dopo di lui – e che quindi potevano avere riferimenti cronometrici sul nostro fondista.

Peccato per la top ten, mancata di un soffio. Adesso per Aksel anche la possibilità di correre la staffetta non è più un sogno.

RedSpo



–

LEGGI ANCHE: