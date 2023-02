IL SINDACO DI PRIMALUNA ATTACCA PIAZZA DAL SOCIAL ‘VICINO’ AL COMUNE: “LAVORI MERITO DEL NOSTRO MUNICIPIO”

Data pubblicazione 9 Febbraio 2023

PRIMALUNA – “Gestita dagli Amministratori attualmente in carica, non costituisce canale istituzionale del Comune”. Questa la descrizione della pagina su Facebook “Primaluna Informa”, canale social molto impiegato dal municipio del Centro Valsassina in particolare per illustrare iniziative e news di servizio provenienti dall’amministrazione locale.

Sta suscitando molti commenti e pure polemiche un intervento proprio in questa pagina a firma del sindaco Mauro Artusi che, a poche ore dal voto regionale, ha deciso di attaccare a testa bassa (pur senza farne il nome) uno dei candidati alle elezioni di domenica e lunedì ovvero il consigliere uscente Mauro Piazza della lega.

“… in questi giorni di campagna elettorale continuiamo a leggere di montagne di contributi ottenuti in questi anni grazie al provvidenziale lavoro di consiglieri e/o deputati sia di destra che di sinistra. Nulla di nuovo in campagna elettorale! Tuttavia, forse in questa occasione si sta esagerando…”. Artusi trova “alquanto irritante e irrispettoso l’atteggiamento di persone che cercano il consenso elettorale adducendo meriti che in gran parte spettano ad altri. Da parte loro, nel bene o nel male, hanno fatto solamente quello per cui sono stati profumatamente pagati. A centrare gli obiettivi ci hanno pensato altri…”.

Polemica in atto da tempo, con un fronte di sindaci collegati a partiti e movimenti (quasi tutti) distanti da Piazza che hanno usato parole simili.

Nel caso specifico, il primo cittadino fa un elenco di interventi in via di realizzazione sul territorio del suo paese, per i quali “Il Comune di Primaluna, escludendo quelli legati – purtroppo – all’alluvione del 2019, è riuscito effettivamente ad ottenere importanti finanziamenti sia dallo Stato che dalla Regione.

Rivendicando che i fondi “sono il frutto di uno straordinario lavoro portato avanti da amministratori, tecnici e impiegati comunali che con caparbietà, professionalità, lungimiranza e tenacia sono stati capaci di essere pronti al momento giusto con puntuali progetti che hanno trovato il giusto riconoscimento nei diversi bandi statali e regionali”.

Merito dunque del municipio e non già di altri (leggi: Piazza appunto). L’attacco non è passato inosservato, tanto che il diretto interessato ieri sera nel corso del dibattito elettorale organizzato a Barzio da VN ha riservato poche ma gelide parole a chi lo ha attaccato (leggi: Artusi ma non solo), ricordando finanziamenti e “ordini del giorno a mia firma per milioni di euro“.

Scontro politico, duro, tra esponenti di istituzioni ma oggi anche e soprattutto di partiti (Piazza nella Lega, Artusi recentemente “arruolatosi” in area Calenda). E la polemica corre sui contenuti ma pure nella forma: non mancano critiche per l’utilizzo della famosa pagina “non ufficiale” – ma quasi – del Comune per l’invettiva del sindaco valsassinese.

Certo, il tema coinvolge proprio gli uffici municipali e dunque il primo cittadino può affermare di avere usato quel profilo per la sua “riflessione del Sindaco di Primaluna, Mauro Artusi” come dire in difesa dell’operato dell’ente locale; di contro, qualche voce si è levata in queste ore per criticare la sua scelta.

“Abbiamo trovato il nuovo Cossiga, picconatore della Valsassina” ci scrive un lettore, mentre proprio da Primaluna giunge questo commento: “Tardivamente e ormai a fine mandato (15 anni), il mio sindaco ha tirato fuori gli attributi…“.

RedVN