CONFRONTO ELETTORALE DI VN: DIBATTITO “INTENSO” MA CORRETTO. IL VIDEO

Data pubblicazione 9 Febbraio 2023

BARZIO – Sette candidati sul palco “moderati” dal direttore di Valsassianews Sandro Terrani, buon pubblico nella sala ‘Pensa’ della Comunità Montana a Barzio e centinaia di visualizzazioni in diretta per il ‘live’ sul nostro canale YouTube: così mercoledì sera il confronto elettorale organizzato dal vostro giornale con gli esponenti delle liste che concorrono per il rinnovo del Consiglio regionale lombardo (qui la scheda “come si vota”).

Di seguito il video integrale del dibattito, più tardi su VN servizi e approfondimenti: