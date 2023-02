IL SONDAGGIO: “BILANCIARE” SVILUPPO TURISTICO E DIFESA DELL’AMBIENTE

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha chiesto per una settimana ai nostri lettori un’opinione sul rapporto tra sviluppo economico in ambito turistico e difesa dell’ambiente..

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, con il 47% dei partecipanti secondo i quali “Si deve cercare un bilanciamento tra le due esigenze“. Molti anche i voti a favore della “Difesa dell’ambiente” (36%), solo il 13% si è pronunciato invece per il puro “Sviluppo turistico”. Nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 16 febbraio. Questa volta si parla delle fusioni tra i Comuni più piccoli. MONTAGNA: SVILUPPO TURISTICO O DIFESA DELL'AMBIENTE? Si deve cercare un bilanciamento tra le due esigenze (47%, 165 Voti)

Difesa dell'ambiente (36%, 126 Voti)

Sviluppo turistico (13%, 45 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 9 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 348 Loading ... Loading ... .

