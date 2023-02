TASSE, PREMANA AUMENTA L’IRPEF. PORTERÀ IN CASSA 94MILA EURO IN PIÙ

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

PREMANA – Con Delibera i Giunta l’amministrazione di Premana aumenta di 0,20 punti percentuale l’Irpef che i cittadini verseranno alle casse comunali.

In forza del Federalismo fiscale, il sindaco Elide Codega, il vicesindaco Domenico Pomoni e l’assessore Giovanni Gianola riuniti l’8 febbraio in videoconferenza hanno sottoposto al Consiglio Comunale l’incremento dell’aliquota della tassa sul reddito delle persone fisiche dall’attuale 0,60% allo 0,80%.

La modifica entrerà subito in vigore e si stima che garantirà al Municipio un incremento di gettito di circa 94mila euro per un ‘tesoretto’ complessivo pari a 273mila euro, “sufficiente – spiegano gli amministratori – per il bilancio 2023/2025 senza prevedere altri aumenti di altre aliquote tributarie”.

RedPre