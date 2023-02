AKSEL ARTUSI TRAVOLTO DA UN AVVERSARIO FINISCE QUINTO IN COPPA EUROPA

Data pubblicazione 19 Febbraio 2023

CAMPRA (CH) – Aksel Artusi in questo fine settimana impegnato in Coppa Europa, nella vicina Svizzera a Campra.

I dubbi su possibili “scorie post mondiale” sono subito spazzati via da un fantastico miglior tempo nelle qualifiche. Aksel sta bene, molto bene e quindi quarti di finale e semifinale sono vinti in scioltezza. Ma proprio sul più bello, quando il risultato sembra già scritto, ai trecento metri finali un avversario svizzero, esattamente lo stesso con cui aveva duellato (e vinto) per il bronzo mondiale, lo fa cadere e la gara è purtroppo andata.

Rimangono l’ennesima finale e un quinto posto che però all’atleta di Primaluna non possono più bastare dopo aver dimostrato che in una giornata come questa era lo sciatore da battere.

RedSpo

