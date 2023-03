I PASTICCERI DEL CFPA AL QUARTIER GENERALE DI IGINIO MASSARI

Data pubblicazione 16 Marzo 2023

CASARGO – Gli studenti della scuola alberghiera di Casargo passano all’incasso del premio del contest “Il miglior dolce artigianale della provincia di Lecco” istituito da Confartigianato Imprese Lecco.

Il Cfpa Casargo si è aggiudicato il primo posto nella gara di pasticceria rivolta alle scuole del territorio con il dolce “Tra le vie di Lecco” che ha saputo coniugare al meglio ingredienti del territorio, creatività, innovazione e abilità tecnica. La scelta della giuria capitanata dal maestro pasticcere Iginio Massari e composta da Daniele Riva, Marco Granelli e Walter Cortiana ha dato così modo agli studenti di Casargo di trascorrere una giornata all’interno dei laboratori della Pasticceria Veneto a Brescia, quartier generale del maestro.

Ad accompagnare gli studenti, il direttore Marco Cimino e i docenti Ciro Vitiello, Marco Cagliani e Giampiero Scola. Prima di entrare nel vivo della produzione artigianale a firma Massari, gli studenti sono stati accolti dal maestro con una lezione teorica di base sulla pasticceria. Sono stati toccati argomenti tecnici, come gli ingredienti base della pasticceria, la chimica di alcuni di questi, le temperature adatte per la conservazione e l’utilizzo di alcune materie prime.

“Tutti i lavori – ha spiegato Massari – partono dallo studio di base, dagli elementi fondanti senza i quali non si va da nessuna parte. Il lavoro bisogna conoscerlo e amarlo, partire dalle base puntando sempre in alto, senza sentirsi già – e mai – arrivati. Se sui libri su cui vi state formando non trovate le nozioni base di pasticceria, cambiateli. Codificare ciò che poi si va a plasmare con il lavoro di pasticceria è il vostro pilastro, il vostro punto fermo. Essere troppo giovani non è un difetto: potete essere giovani e bravissimi o adulti mezze calzette, è la vostra forza interiore, la vostra fame di conoscere e sperimentare che vi porterà avanti nella vita. Anche attraverso un dolce potete conquistare il mondo. Io sono partito da solo e ora vendo i miei prodotti in tutto il mondo grazie alla tecnologia e un lavoro di ricerca e sperimentazione continuo”.

La mattinata è proseguita con la visita al laboratorio della famosa Pasticceria Veneto e della cioccolateria dove in questo momento vengono prodotte artigianalmente 4.000 uova di Pasqua in 8 ore di lavoro di due persone.

“La precisione è tutto nel nostro lavoro – ha raccontato Massari mostrando agli studenti il lavoro di ogni addetto – Servono macchine sofisticate e all’avanguardia, ma anche “l’intelligenza della mano”. Si dice che la mano del pasticcere si formi dopo 7 anni di lavoro, ma io credo che non si finisca mai di allenarsi. Tutto va toccato, sentito, sperimentato. E alla nostra esperienza si aggiunge l’esigenza di supporti tecnologici. Nel caso delle uova di Pasqua, visto il periodo, dobbiamo fare i conti con la vendita online: ci siamo attrezzati con scatole molto particolari che consentono al prodotto di arrivare integro nelle mani del cliente. Tenete anche sempre a mente che all’interno di una squadra tutti i lavori hanno la stessa dignità: se un ingranaggio si ferma, si ferma tutto”.

“Abbiamo vissuto una giornata indimenticabile – commenta Marco Cimino, direttore del Cfpa di Casargo -. Aver potuto vedere da vicino il metodo di lavoro del Maestro Iginio Massari che ha reso celebre la pasticceria italiana nel mondo ha rappresentato motivo di grande soddisfazione per il Cfpa e un passaggio tecnico di assoluto rilievo per la crescita professionale e personale dei ns studenti”.

“Mi congratulo con tutti gli studenti e i docenti che hanno riportato questa importante vittoria: questo dimostra l’alto livello formativo che la nostra scuola ha e continua a mantenere in tutti i corsi e il sempre eccellente rapporto che il Cfpa allaccia con tutte le più importanti realtà del territorio lombardo e non solo” termina Francesco Maria Silverij, presidente della scuola alberghiera.