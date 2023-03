MAJORETTES CHE PASSIONE. DAL CUORE DELLA VALLE UNO SPORT PER CRESCERE

Data pubblicazione 28 Marzo 2023

CREMENO – Le majorettes Francesca Agostoni, Daniela Canepari e Gloria Invernizzi hanno raccontato la loro passione al pubblico de La Fucina – Associazione culturale APS.

Cresciute tra pompons, marce e bastoni rotanti nella Moonlight Majorettes ASD di Primaluna, le valsassinesi vennero selezionate nella nazionale insieme ad altre 40 ragazze per partecipare ai mondiali di twirling nei Paesi Bassi. Era il 2019 ma quelli che inizialmente dovevano essere sei mesi di sacrifici e allenamenti, per via della pandemia divennero quasi tre anni. Preparazione dapprima in streaming, poi allenamenti con la mascherina, ma alla fine non mancarono le soddisfazioni.

All’esibizione, che valse il 4° posto al campionato iridato nel luglio 2022, le atlete nostrane erano in prima fila a trascinare il gruppo. Ciliegina sulla torta i complimenti ricevuti dell’imbattibile team statunitense. Con estrema soddisfazione per la ASD di Primaluna che da anni accompagna nella crescita generazioni di giovani valsassinesi riservando loro non poche gratificazioni, dallo spettacolo all’Expo di Milano nel 2015 al recente terzo premio al Carnevalone di Lecco.

Il prossimo incontro dell’iniziativa “Questo è il mio sport. Giovani sportivi protagonisti nella Fucina” sarà sabato 29 aprile con una serata dedicata allo sci di fondo.