MOGGIO, SCRICCHIOLANO LE ARCATE DELLA PALESTRA AL CENTRO SPORTIVO. STRUTTURA CHIUSA A TEMPO INDETERMINATO

Data pubblicazione 30 Marzo 2023

MOGGIO – Chiusa per precauzione la palestra del centro sportivo ‘Locatelli’ di Moggio. Il sindaco Andrea Corti ha firmato l’Ordinanza e il palazzetto polifunzionale resterà inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

A far preoccupare il primo cittadino “una preliminare indagine visiva che ha evidenziato uno stato di deterioramento degli appoggi degli archi in legno lamellare, in corrispondenza del punto di collegamento con le fondazioni in cemento armato”. Lo scorso lunedì 27 marzo i professionisti incaricati delle indagini diagnostiche, insieme al tecnico comunale Adriano Isacchi, hanno confermato le criticità. Inevitabile dunque chiudere la struttura. Ora sarà necessario valutare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’immobile “disposti in ossequio alle procedure di rito ovvero quelle accelerate che la legge riserva in questi casi” spiega il sindaco.

Resta dunque chiuso, a tempo indeterminato il palazzetto polifunzionale, mentre sono regolarmente aperti al pubblico e pienamente funzionali gli spazi esterni e il bar/ristorante.