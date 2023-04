“AUTISTICHEVOLISSIMEVOLMENTE”. DOMENICA CON DON BRUNO PARTE IL CAMPER PER SENSIBILIZZARE SULL’AUTISMO

Data pubblicazione 1 Aprile 2023

MARGNO – Con la presentazione di don Bruno Maggioni, parroco dell’Unità Pastorale dell’Alta Valsassina, domenica 2 aprile, Giornata mondiale per la sensibilizzazione sull’autismo, partirà alle 9:30 da Margno il camper allestito dall’associazione Illumina di Blu Valsassina denominato A proposito di autismo… autistichevolissimevolmente che attraverserà parte della Valsassina, dell’Alta Brianza, Lecco e dell’Alto Lago con lo slogan Raggiungi il camper e lasciati sensibilizzare.

Il tragitto toccherà Colico in piazza Garibaldi zona fontana, alle 11 a Bellano in via Vittorio Veneto vicino al municipio, alle 12 a Lecco in piazza Garibaldi, alle 14:30 a Imbersago in piazza Garibaldi, alle 15:30 a Merate in piazza Prinetti di fronte all’omonimo palazzo e arrivo a Barzio alle 17 in piazza Garibaldi.

Don Bruno, in un video social registrato davanti all’antichissima chiesa di Casargo, ha detto: “L’autismo è un problema leggero quando è supportato da tutti assieme. Con il camper saremo in tante località per avvicinare tante persone, per ascoltare, per dare una mano, per aiutare. Quindi l’autismo diventa il veicolo per una comunicazione e una partecipazione intensa. Vi parlo dalla chiesa di Santa Margherita che risale al 1100, la più antica della Valsassina connubio di religione, arte, fede e gioia al servizio della popolazione. Autismo non è solitudine, non è autoreferenzialità: è ricerca di aiuto, collaborazione, è stare bene assieme. Vi aspettiamo tutti!”

Il prossimo appuntamento dell’associazione Illumina di Blu Valsassina saràdove la presidente dell’associazione Morena Fazzini e la dottoressa Paola Demurtas analista del comportamento BCBA interverranno sul tema A proposito di autismo in una serata aperta a tutti.