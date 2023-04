VARIANTE DI PRIMALUNA: CORSIA PREFERENZIALE PER I CAMION, MA ATTRAVERSERÀ LA PISTA CICLABILE (CON SEMAFORO)

Data pubblicazione 1 Aprile 2023

PRIMALUNA – Nuovo schizzo (forse in preda ad un attacco di pazzia?) nel progetto della “Variante di Primaluna“, che, stando agli ultimi aggiornamenti, prevedrà la costruzione di una corsia preferenziale per gli autocarri.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che, nel disegno originale, la strada attraverserà la pista ciclopedonale che costeggia il Pioverna. Troppo friabile infatti il terreno per fare un tunnel sotterraneo, mentre troppo costosa l’eventuale costruzione di un ponte al di sopra della ciclabile.

Insomma, la soluzione più semplice, economica e, a dirla tutta, forse l’unica realizzabile, è quella di incrociare la via dei mezzi pesanti con quella degli ultraleggeri. Ovviamente, il tutto gestito da una segnaletica verticale adeguata, con cartelli di attenzione e un semaforo che regolamenterà il passaggio di camionisti, pedoni e ciclisti.

Ancora ignoto se il verde sulla ciclabile scatterà a tempi prefissati, oppure se, più probabilmente, apparirà dopo la segnalazione con un pulsante specifico in pista.

Insomma, una decisione improvvisa che ha fatto storcere il naso a molti, in primis al “partito” dei pescatori, che così insorge: “Già la variante in sé inquinerà le acque del nostro fiume; in questo modo, con l’attraversamento dei mezzi pesanti, la situazione peggiora ancora. Dai piani alti non sanno più che pesci pigliare“.

Dura anche l’uscita dei camionisti: “La strada in questione dovrebbe velocizzare il nostro traffico, invece in questo modo ci toccherà stare fermi per il passaggio delle biciclette. Insomma, niente di diverso da quanto accade già sulla Provinciale, dove è all’ordine del giorno schivare sciami di ciclisti non in fila indiana“.

Marina Manta