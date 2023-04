RICICLO E DIFFERENZIATA: DAL PNRR 20 MILIONI DI € PER SILEA

Data pubblicazione 5 Aprile 2023

VALMADRERA – Nei giorni scorsi il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ufficialmente confermato ai Comuni soci di Silea il finanziamento tramite i fondi del PNRR in favore dell’economia circolare – linea d’intervento A “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” – di 62 progetti sul territorio, per un importo complessivo di quasi 20 milioni di euro, a fronte di un totale di 240 milioni di euro stanziati per l’intero Nord Italia.

I progetti inizialmente presentati al Ministero da Enti e Comuni del nord Italia sono stati più di 1100.