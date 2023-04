VIDEO/BOBBIO: GIÙ PER L’OSCELLERA… IN MOUNTAIN BIKE

Data pubblicazione 7 Aprile 2023

BARZIO – Piste chiuse, ma non per tutti, al comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio, dove gli ultimi ad aver solcato la neve rimasta non erano a bordo di sci, bensì di duttili mountain bike.

I protagonisti dell’avventura hanno postato il tutto sull’account Youtube montagnavera, con gli highlights della salita e, soprattutto, della discesa lungo la pista nera Oscellera Super.

“Partiamo dai circa 750mt di Barzio, asfalto fino agli 800mt del parcheggio Cabinovia, poi qualche tratto cementato o asfaltato su pendenza a tratti sostenuta tra il 10 e 15%. Arriviamo così ai 1600mt dei Piani di Bobbio dove troviamo già neve portante sulla pista tappetino Bob. Da qui ancora ottimo grip ed a parte una cinquantina di metri di dislivello tutta in sella fino praticamente in vetta” commenta uno dei due biker.

“Bel Panorama fino alla Pianura Padana ed al Monviso, le Alpi sono già coperte dal fronte nuvoloso. In discesa non avendo portato i ramponcini abbiamo dubbi se percorrere la Nera Orscellera superiore, ma il manto è perfetto per queste pendenze, ovvero si affonda giusto quei 5-10cm che danno sicurezza, più dura la parte bassa che permette belle serpentine. Dai Piani scendiamo di nuovo la mulattiera di salita ma cercando subito la discesa diretta sulla ex pista nera che conduce a Baite di Nava ed al parcheggio dell’Ovovia”.