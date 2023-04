SONDAGGIO: MANCANO VOLONTARI? “FACCIAMO UNA VITA TROPPO EGOISTA”

Data pubblicazione 13 Aprile 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana il tema del volontariato e in particolare la carenza di risorse umane per le associazioni di soccorritori, Croci Rosse e realtà simili.

L’esito del sondaggio è netto: per ben 7 votanti su 10 il problema sta nel fatto che “Facciamo una vita troppo egoista“. Distanziate le voci “Il volontariato non attira più” (19%) e “Problema di comunicazione” con il 10% del totale,

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 20 aprile. Anche stavolta interroghiamo i lettori su un quesito di grande rilevanza: quanto conta il turismo in Valsassina?

CROCE ROSSA E SOCCORSI, VOLONTARI CERCANSI Facciamo una vita troppo egoista (70%, 213 Voti)

Il volontariato non attira più (19%, 57 Voti)

Problema di comunicazione (10%, 32 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 305 Loading ... Loading ...

