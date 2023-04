METEO. LA PIOGGIA SI ALLONTANA, TORNA IL SOLE NEL FINE SETTIMANA

Data pubblicazione 14 Aprile 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente la pioggia è arrivata: precipitazioni preziose che hanno dato un po’ di sollievo ai nostri bacini, all’agricoltura e alle montagne, insomma ai territori assediati dalla siccità da almeno un anno. Il flusso perturbato è sceso di latitudine accompagnando una perturbazione atlantica che stavolta ci ha interessati pienamente. Ottimo il “bottino” piovoso dei giorni scorsi, prima che la siccità rialzi la china.

Nel fine settimana la nuova espansione dell’alta pressione bloccherà nuovamente l’arrivo dei fronti perturbati favorendo il ritorno a condizioni stabili e soleggiate. Bel tempo dunque per l’intero fine settimana, salvo il transito di alcune frange nuvolose innocue. Temperature mattutine comprese tra 8/9°C, massime tra 17/18°C. Zero termico diurno in rialzo sino ai 2000 metri. Venti moderati provenienti tra Nord e Nordest.

Tendenza per lunedì 17 aprile: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, temperature in ulteriore rialzo.

Fabio Porro