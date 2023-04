ANTICIPAZIONE CONFERMATA: IN VALVARRONE CORRE SOLO IL SINDACO USCENTE

Data pubblicazione 16 Aprile 2023

VALVARRONE – Non era uno scherzo la news pubblicata dal nostro quotidiano l’1 aprile: effettivamente alle imminenti amministrative nel Comune di Valvarrone ci sarà solo la lista del sindaco uscente Luca Buzzella.

La conferma è giunta in queste ore, quando è stato depositato l’elenco dei dieci sostenitori, candidati unitamente al primo cittadino della località montana. Ora dunque l’unico ostacolo alla riconferma della prima amministrazione locale del “giovane” municipio, sorto grazie alla fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno è… il quorum.

Ma quest’anno, con una sola lista in gara il minimo dell’affluenza per rendere valida l’elezione è del 40% – e senza i famosi residenti all’estero che avrebbe potuto rendere difficile il compito di Buzzella & C. I cosiddetti AIRE concorreranno infatti al quorum solo se votano.

Valvarrone progetto comune

Candidato sindaco Luca Buzzella

(uscente)

Candidati consiglieri

Ferruccio Adamoli

Mauro Ambrosioni

Aristide Stefano Arnoldi

Maria Ausilia Bazzi

Mirko Buttera

Alessandro Buzzella

Angela Buzzella Ganzinelli

Paolo Esposito

Franco Memeo

Letizia Oltolini

“I candidati sono sostanzialmente quelli del gruppo uscente – dichiara a VN Luca Buzzella -, che ha ben lavorato e partecipato molto alle attività. La lista rappresenta tutte le generazioni e, cosa importante, rappresenta tutte le località del Comune nato dalla fusione, al fine di consentire ad ogni cittadino di avere un punto di riferimento dell’amministrazione”.

RedPol