COLMEN TRAIL 2023: ARIANNA TAGLIAFERRI (AS PREMANA) TERZA NELLA 16 KM

Data pubblicazione 16 Aprile 2023

MORBEGNO (SO) – Alice Gaggi e Daniel Pattis vincono la 10ª edizione della Colmen Trail. Loro i trionfatori della inedita prova da 33 km valevole come prova di selezione Fidal per gli imminenti mondiali di Innsbruck. Sul tracciato breve da 16km sigillo con record per Alberto Vender e Elisa Sortini. Da ricordare che la CT33 era inoltre valida per il Campionato Regionale di Trail Corto, ad aggiudicarsi questo titolo sono Alice Gaggi e Luca Del Pero.

Il Team Valtellina ha spento la 10ª candelina del primo trail della provincia di Sondrio con una grande giornata di sport e il nuovo record di presenze; 486 partecipanti, gli atleti al via sui due percorsi previsti.

33KM: Daniel Pattis (Sudtirol Team) e Alice Gaggi (La Recastello) vincono la gara e ipotecano una maglia azzurra per i prossimi mondiali. Il percorso disegnato sui sentieri dei versanti orobico e retico della Bassa Valtellina era infatti valevole come prova indicativa per la rassegna iridata di trail corto in programma a giugno ad Innsbruck. Pronti, via e nell’attraversamento di Morbegno i primi hanno impostato ritmi folli. Sulla salita lungo la Via Priula in quattro hanno scavato un leggero margine sugli altri. Al gpm di Alpe Pitalone sono passati nell’ordine Daniel Pattis, Lorenzo Beltrami, Luca Del Pero e Andrea Rota.

16KM: difficile chiamarla prova di contorno visto il livello dei vincitori e delle performance che hanno messo in campo. A Trionfare in questa prova ci hanno pensato Alberto Vender (Dinamo Team) con il nuovo record di gara (1h24’10”) . Alle sue spalle ha tagliato il traguardo Marco Filosi (Valchiese) e terzo gradino del podio per Luca Cantoni (Alta Valtellina). Al femminile vittoria mai in discussione per la portacolori dell’Alta Valtellina Elisa Sortini (1h41’01”), anche lei sotto il record realizzato nel 2021. Seconda posizione per Beatrice Bianchi (La Recastello), mentre terza si è piazzata Arianna Tagliaferri (As Premana, nella foto di copertina).

Classifiche ufficiali (Valtellinacrono):

CLS_005953_Class_Uff_33 km_16.04

CLS_005953_Class_Uff_16 km_16.04