TROFEO AS PREMANA: I RISULTATI DELLA GARA DI CORSA IN MONTAGNA

Data pubblicazione 23 Aprile 2023

PREMANA – Questa mattina sui sentieri della Valvarrone il Trofeo A.S. Premana, competizione di corsa in montagna giunta alla dodicesima edizione. Con 114 atleti in gara, suddivisi in dieci categorie, ecco i piazzamenti resi noti pochi istanti fa dalla Fidal. Tra gli uomini compongono il podio Dionigi Gianola, Emanuele Fazzini e Oliviero Curti, al femminile Michela Gritti, Eleonora Gandini e Cinzia Pomoni.