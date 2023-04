A VENDROGNO EMOZIONANTE 25 APRILE A S.GRATO CON IL DIARIO DI TODESCHINI E TANTA GENTE

Data pubblicazione 26 Aprile 2023

VENDROGNO – A conclusione delle celebrazioni per il 25 Aprile di Bellano, intenso pomeriggio a San Grato di Vendrogno con il tradizionale appuntamento alla chiesetta della località. Dopo il pasto comunitario, affollato più che mai l’evento con il gruppo del ‘Vecchio Comballo‘ – rinforzato dalla presenza del cantautore canturino Davide Fumagalli: canzoni e letture di brani dal volume ‘Quarto libro nero ribelli‘ tratto dal diario del 1944 del tenente degli Alpini premanese Giovanni Battista Todeschini.

Se possibile, momenti ancor più emozionanti che in passato, forse per le circostanze politiche di oggi – che hanno richiamato a San Grato tanti partecipanti, uniti nella memoria per un ricordo che diventa soprattutto impegno per un presente e futuro di resistenza.

Anche alle parole deliranti di chi oggi accomuna vittime e carnefici e inventa improbabili accrocchi di feste dedicate a tutto e tutti nel tentativo di “diluire” la storia e i suoi eventi ma soprattutto di mettere sullo stesso piano chi, nella nostra storia patria, stava dalla parte giusta e quanti hanno appoggiato il nazifascismo.

