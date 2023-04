CALCIO CORTENOVA, SCONFITTA “INDOLORE” COL MONVICO. VERDETTO RINVIATO

Data pubblicazione 30 Aprile 2023

CORTENOVA – Esce sconfitto il Cortenova dalla gara casalinga contro il Monvico, con i bergamaschi che si impongono 2-0 dopo una partita tutto sommato equilibrata. Risultato che non condanna però i gialloblu alla retrocessione, dal momento che le mancate vittorie di Olympic Morbegno e Albosaggia rinviano i verdetti all’ultima giornata.

Pioggia battente dal primo all’ultimo minuto sul sintetico di Bindo, con entrambe le formazioni che impostano il gioco con la classica “palla lunga e pedalare”. Il primo tiro in porta è di Thiam, che calcia al volo da fuori area trovando un ottimo riflesso di Corallo. È lo stesso Thiam a portare in vantaggio il Monvico al 20° minuto con una incornata perfetta che scheggia il palo prima di gonfiare la rete.

Il Cortenova non abbassa il baricentro e crea due buone occasioni per pareggiare. Prima Alex Fazzini si vede murare dalla difesa il tentativo dal limite dell’area, poi Vergottini non riesce ad inquadrare la porta con un colpo di testa. Al 35° la squadra ospite raddoppia: serpentina di Lampugnani, bravo a saltare un paio di avversari accentrandosi da destra e a scaricare un rasoterra di mancino che entra in porta dopo una deviazione di Melesi.

Nella ripresa i valsassinesi rientrano in campo alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita. Al 55° Selva serve Busi, il quale cerca la conclusione di prima intenzione da fuori area, ma il tiro è facile preda del portiere ospite. Cortenova pericoloso anche con le palle alte, con la frustata di Ciresa che al 75° si infrange sulla traversa. Sempre di testa ci provano anche Diakhate e Melesi, ma senza successo. Nel finale Thiam spreca il contropiede del possibile 3-0, mentre i valsassinesi restano in 10 per la doppia ammonizione a Ciresa. Sono le ultime occasioni di un match sfortunato per i gialloblu, che, tuttavia, mantengono ancora una flebile speranza di salvezza.

Infatti, il pareggio in extremis della Bellagina sul campo dell’Olympic Morbegno e la contemporanea sconfitta dell’Albosaggia Ponchiera a Brivio con la Polisportiva 2B rinviano i verdetti. Settimana prossima, i valsassinesi saranno costretti a vincere sul campo del Vercurago (già retrocesso) per staccare il pass per i playout.

RedSpo