FESTA DEGLI AGRICOLTORI: A PASTURO TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEI MEZZI. ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Data pubblicazione 30 Aprile 2023

PASTURO – Lunedì 1 maggio la Pro Loco Pasturo promuove la ‘Festa degli agricoltori’ per la ‘Benedizione dei mezzi agricoli’.

Il ritrovo è alle 10 nel piazzale-parcheggio del Centro Zootecnico in via Provinciale a Pasturo. Alle 11 la partenza della sfilata da via Roma fino al parcheggio di piazza XXV Aprile. Alle 11:30 ecco la benedizione dei mezzi impartita da don Antonio Fazzini.

Tutti i possessori di automezzi e attrezzature agricole sono invitati a partecipare.

Al termine della benedizione è previsto un rinfresco presso il bar Sporting. La Pro Loco di pasturo ha confermato la manifestazione anche in caso di pioggia (vedi le previsioni meteo di VN).

F. S.