VAM RACE, CROSS COUNTRY: IVAN TESTA VINCE IN TERRA VARESINA

Data pubblicazione 3 Maggio 2023

CUASSO AL MONTE (VA) – Altra prova decisamente impeccabile per il biker di Lecco Ivan Testa impegnato con la Vam Race a Cuasso al Monte, in provincia di Varese, nella Top class regionale di cross country, in una giornata bagnata, considerato la pioggia copiosa caduta sul territorio.

L’atleta disputa una gara perfetta, archiviando la sua prova risultando il migliore dei master (nella gara riservata ai M4-5) vincendo nella sua categoria dei master 4 (45-49 anni).

Da segnalare, infine, che Elio Crippa aveva partecipato alla Gf Città di Brescia, prova del circuito del Brixia Adventure, concludendo la prova al ventisettesimo posto tra i Veterani B.