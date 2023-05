ELEZIONI, ALLE 12 NETTO CALO: MINI ALLARME-QUORUM IN VALVARRONE

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

LECCO – Affluenza in netto calo rispetto alla tornata elettorale precedente a mezzogiorno di oggi nei 5 Comuni lecchesi interessati dal rinnovo amministrativo: ha votato finora il 12,58% degli aventi diritto, mentre la volta scorsa alla stessa ora il dato era stato pari al 17,36% del totale.

“Preoccupante” la situazione in Valvarrone dove il 10,34% di votanti alle 12 è dato che in presenza di una sola lista va battuto il quorum fissato a quota 40%. Ma è presto e mancano ancora oltre 24 ore per raggiungere la fatidica soglia.

Si sta votando anche a Calolzio (11,81% contro il precedente 16,89), a Ballabio col 15,7% a fronte tre anni fa del 18,23, e ancora a Oliveto Lario (finora alle urne il 18,92%) e a Robbiate dove sta votando il 10,84 degli aventi diritto.

Prossimo aggiornamento dell’affluenza al voto alle 19.

RedPol