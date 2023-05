FRANA DI VARENNA. STACCATI 500 MC, TEMPI LUNGHI PER RIAPRIRE LA SP72

Data pubblicazione 19 Maggio 2023

LECCO – La strada provinciale 72 è chiusa al traffico per un cedimento della volta della galleria tra Lierna e Fiumelatte di Varenna. Sul posto sono intervenuti prontamente il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli e i tecnici della Provincia di Lecco per valutare l’entità e le cause del crollo.

“Dai primi rilievi – spiega Micheli – abbiamo constatato che dalla montagna sovrastante si sono staccati circa 500 metri cubi di materiale che si sono riversati sulla galleria paramassi, che ha fatto il suo ‘dovere’ scaricando la maggior parte del materiale a lago…”