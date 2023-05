CALCIO/CORTENOVA, NIENTE IMPRESA: 2-2 AD ALBOSAGGIA E RETROCESSIONE

Data pubblicazione 21 Maggio 2023

ALBOSAGGIA (SO) – Niente da fare per la prima squadra del Cortenova, che non riesce nell’impresa ad Albosaggia e saluta definitivamente la Prima categoria.

Partono bene i valsassinesi, che per la salvezza hanno bisogno della vittoria con due gol di scarto. Pomi e Selva ci provano da fuori, senza però trovare lo specchio della porta. Poi, alla prima palla utile, i valtellinesi passano in vantaggio: Contrio mette in mezzo per Menghi, che di ginocchio porta avanti i suoi. Sul finire di tempo ci prova anche Alex Fazzini, ma ancora una volta il tiro da fuori area è impreciso.

Cortenova all’arrembaggio nella ripresa. Come all’andata, è Ciresa a riaprire tutto con un preciso colpo di testa che vale l’1-1. I gialloblu prendono fiducia e sfiorano il vantaggio con una mischia in area da calcio d’angolo, ma la difesa di casa è un muro a respingere sulla linea ben tre conclusioni dei valsassinesi.

All’89° l’Albosaggia Ponchiera chiude i conti: il neo entrato Catanese trova una traiettoria incredibile da un calcio di punizione da 30 metri, con la palla che sbatte sull’incrocio dei pali e termina in rete. A nulla vale il 2-2 di Conti nel recupero, con un bel colpo di testa da calcio d’angolo.

Si infrangono così i sogni salvezza del Cortenova, che dopo la sfortunata stagione di quest’anno, l’anno prossimo ripartirà dalla seconda categoria.

RedSpo