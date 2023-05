OGGI CONVEGNO SU “MONTAGNA: POLITICHE REGIONALI E RIFORMA NAZIONALE”

Data pubblicazione 27 Maggio 2023

BARZIO – Quest’oggi, sabato 27 maggio dalle 10 nella sede della Comunità Montana in Fornace Merlo 2 a Barzio, si tiene il convegno ‘Montagna: politiche regionali e riforma nazionale’.

Nei saluti iniziali interverranno Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Daniele Butti, segretario provinciale Lega Salvini premier Lecco, e Mauro Piazza, sottosegretario regionale all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale.

Successivamente, spazio a Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, e Alessandro Panza, eurodeputato e consigliere per le aree montane del Ministro per gli Affari regionali.

“Un convegno importante per fare il punto su quanto è stato fatto da Regione Lombardia per il nostro territorio, grazie alla presenza dell’assessore Massimo Sertori che spiegherà anche le linee guida che indirizzeranno il lavoro del suo assessorato per i prossimi cinque anni – le parole di Piazza -. Sarà inoltre l’occasione per conoscere dall’europarlamentare Alessandro Panza, lo stato dell’arte della legge nazionale della Montagna che sta seguendo in prima persona in qualità di consigliere del ministro Roberto Calderoli: relatori d’eccezione che non capita tutti giorni poter ascoltare dal vivo. Aspettiamo tutti coloro hanno a cuore la montagna lecchese”.