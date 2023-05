TURISTI TEDESCHI IN DIFFICOLTÀ SOCCORSI IN ZONA IMPERVIA SUL GRIGNONE

Data pubblicazione 29 Maggio 2023

GRIGNA SETTENTRIONALE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti da terra con la squadra SAF e per via aerea tramite l’elicottero Drago VF 153 per soccorrere due turisti di nazionalità tedesca che avevano perso l’orientamento e si sono trovati in difficoltà a circa mille metri di quota, in una zona considerata impervia sul Grignone.

Dopo averli individuati dalla sala operativa, sono stati portati a bordo dell’elicottero con l’impiego del verricello, per poi essere trasportati in zona sicura.

RedCro