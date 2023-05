APAF/CFPA, IL ‘BILANCIO’ PERSONALE DI BEPPE AMANTI: “STIAMO REMANDO INSIEME PER ELEVARE UNA GIÀ OTTIMA QUALITÀ”

Data pubblicazione 30 Maggio 2023

CASARGO – Eletto lo scorso anno come consigliere in rappresentanza della minoranza in seno al Cda dell’Apaf (l’agenzia della provincia che gestisce il CFPA di Casargo), Augusto Giuseppe Amanti trae un suo personalissimo “bilancio” di questa prima fase nella quale sono è al lavoro con il presidente Francesco Maria Silverji e l’altra consigliera Angela Fortino.

“Siamo in carica da fine novembre, cercando di migliorare l’assetto della scuola alberghiera; dobbiamo affrontare diverse difficoltà, ma stiamo riuscendoci” dichiara Amanti a VN.

“Ottima la collaborazione col presidente, ci diciamo ogni tanto che siamo un po’ dei tecnici, siamo lì per sistemare alcune problematiche – colpa di nessuno: l’incremento delle spese per l’energia, le spese dunque in crescita, la diminuzione degli iscritti… Ma con Silverij stiamo lavorando davvero bene”.

Nonostante le differenze diciamo così ‘partitiche’…

“Noi qua non abbiamo dato molta importanza alla casacca politica, ognuno ha le sue idee ma come Cda stiamo remando insieme per migliorare il possibile la scuola e quanto va a favore degli allievi”.

Ad esempio?

“La biblioteca per i ragazzi è molto apprezzata e frequentata, sono stati donati tantissimi libri (io stesso ne ho portati una quindicina) e la risposta è sorprendente, lo spazio dedicato ai volumi è gettonatissimo; poi tante altre piccole e grandi migliorie. Lo scopo di tutto il consiglio di amministrazione è monitorare l’andamento economico – ma per cercare di elevare la qualità, già alta – della scuola di Casargo: andiamo in giro in Italia e all’estero e facciamo sempre delle splendide figure, con la ciliegina della pasticceria che è veramente un vanto per il CFPA”.

