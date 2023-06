CALCIO, RIGAMONTI-CEPPI TUTTO ESAURITO PER LECCO-CESENA (20:30). FOSCHI: “LORO FORTI MA NOI ABBIAMO CARATTERE”

Data pubblicazione 4 Giugno 2023

LECCO – Conto alla rovescia per la semifinale di andata a caccia della Serie B quando (domenica, ore 20:30) il Rigamonti-Ceppi tornerà al “tutto esaurito” dopo anni: stadio strapieno con ampia rappresentanza di supporter ospiti per Lecco-Cesena. Dopo le imprese con Ancona e Pordenone, il team di Luciano Foschi riprova a fare lo sgambetto a una formazione sulla carta nettamente più forte (17 i punti di distanza ma in gironi diversi) – con l’obiettivo di affrontare nella finalissima per la cadetteria la vincente di Pescara-Foggia…

LA SCHEDA COMPLETA SU LECCO NEWS: