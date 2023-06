VARIANTE DI PRIMALUNA: AVANTI COL PROGETTO DEFINITIVO, 2° LOTTO COMPRESO. E PRESO UNA ASSEMBLEA PUBBLICA

Data pubblicazione 7 Giugno 2023

PRIMALUNA – È passato con soli pochi piccoli aggiustamenti il progetto tecnico-economico per la variante di Primaluna (vedi nostro articolo di questa mattina) all’interno della conferenza dei servizi che si è svolta in mattinata nella sede dell’amministrazione provinciale di Lecco. Presenti tutti i sindaci interessati, la stessa Provincia, Regione e naturalmente i progettisti.

Ora si passa alla realizzazione del progetto definitivo che terrà conto per l’appunto delle osservazioni ricevute quest’oggi e infine, una volta chiusa la fase progettuale, al bando e all’assegnazione dell’appalto per i lavori.

Soddisfazione generale da parte dei presenti. Ancora una volta il Comune di Primaluna per bocca del suo sindaco Mauro Artusi da Villa Locatelli ha sottolineato l’importanza che venga infine realizzato l’intero progetto, ovvero che non si fermi al primo lotto a Cortabbio. Significativamente infatti quanto approvato quest’oggi comprende anche il secondo lotto in direzione Cortenova, che com’è noto però non è ancora finanziato.

A margine della conferenza dei servizi è stato inoltre concordato di effettuare a breve un incontro pubblico nel quale verrà presentato il progetto e le motivazioni tecniche che sono alla sua base, come da tempi non sospetti chiedono con insistenza i cittadini.

RedPol