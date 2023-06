OGGI CESENA-LECCO, FOSCHI: “GRINTA E SPAVALDERIA PER SFATARE ALTRO TABÙ”

Data pubblicazione 8 Giugno 2023

LECCO – È quasi il copia-incolla della conferenza stampa pre-Pordenone quella che anticipa la sfida contro il Cesena, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, dove il mister della Calcio Lecco Luciano Foschi ha preso parola caricando l’ambiente nella speranza di vivere un’altra serata magica come quella in Friuli.

In primis, due parole sui diversi calciatori infortunati che non potranno essere della sfida: “Abbiamo tanti acciaccati, siamo usciti un po’ malconci dalla partita di Pordenone e nell’ultima partita ne abbiamo aggiunti altri – spiega Foschi -. Cerchiamo di recuperarne al massimo …