A PRIMALUNA UN ANNO DI CANTIERE PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA

Data pubblicazione 8 Giugno 2023

PRIMALUNA – Partiranno a breve i lavori per ampliare la scuola primaria di Primaluna, dureranno circa un anno – dunque da settembre le classi verranno trasferite alla ex scuola materna di Barcone.

L’intervento sull’edificio scolastico permetterà l’ampliamento di un piano con interventi mirati per renderlo antisismico, dotandolo di nuove tecnologie in tema di efficientamento energetico (impianti, pannelli fotovoltaici…) e di accessibilità (ascensori, rampe…). I maggiori spazi a disposizione di studenti e personale permetteranno nuove e migliori opportunità didattiche ed educative.

I primi lotti sono già stati appaltati e i restanti lo saranno a breve, in modo tale da completare tutti i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. I lavori, per un importo complessivo pari a 900mila euro, sono così finanziati: 400mila euro con Bando Ri-Genera della Regione Lombardia, 425mila con fondi provenienti dal Pnrr e i restanti 75mila con fondi del Comune di Primaluna.

Durante il prossimo anno (2023-2024) non sarà quindi possibile continuare a svolgere attività scolastica nell’edificio oggetto di intervento. In accordo con la Direzione didattica, l’attività verrà garantita temporaneamente nella ex scuola materna di Barcone, i cui locali saranno oggetto di adeguamento per consentire la regolare esecuzione delle attività didattiche.