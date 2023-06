BELLANO. 13 MILIONI DI INVESTIMENTI E TANTO TURISMO NEL BILANCIO 2022

Data pubblicazione 9 Giugno 2023

LECCO – Mercoledì il Consiglio comunale di Bellano ha votato il bilancio consuntivo 2022: un documento da 12milioni 900mila euro, considerando accertamenti e impegni.

A presentare il rendiconto è l’assessore al Bilancio Stefano Calvasina che, guardando ai 12,9 milioni di euro, commenta: “È una cifra ragguardevole per il nostro Comune. In crescita rispetto all’anno precedente e alla cifra prevista nel bilancio di previsione, pari a 11,5 milioni”.

Calvasina entra poi nel dettaglio delle cifre: “Tra le entrate più rilevanti ricordo 305mila euro dall’Irpef in linea con quanto previsto, anche a seguito della revisione degli scaglioni. Altri 709mila euro come trasferimenti correnti da enti superiori: tra i quali i contributi per la fusione dei Comuni pari a 420.600 euro…