INCIDENTE AUTO-MOTO A PARLASCO, FERITA IN ‘CODICE GIALLO’ UNA 52ENNE

Data pubblicazione 11 Giugno 2023

PARLASCO – Incidente stradale poco prima delle 17 di oggi, domenica, a Parlasco. Nello scontro tra un’auto e un motociclo è rimasta ferita una donna di Saronno 52enne.

La dinamica: due veicoli viaggiavano davanti alla moto, con a bordo una coppia di Saronno, la prima auto ha “inchiodato” e la seconda è riuscita a frenare in tempo evitando l’impatto. Dietro, la due ruote ha tamponato la macchina che la precedeva ed entrambi i motociclisti sono caduti a terra; illeso il conducente, mentre la compagna ha riportato vari traumi.

Sul posto si è portata un’ambulanza del Soccorso Bellanese. La signora ferita è stata classificata in codice giallo (condizioni dunque valutate come “mediamente critiche”) per la sospetta frattura di una spalla. Presente al momento dell’incidente un medico donna.

L’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Gravedona.

RedCro